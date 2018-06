Chirurg si vytváří „ideální ženu“, poznali se na plastice vaginy

Veronica přišla v roce 2007 na kliniku, aby podstoupila labioplastiku, při níž se upravují pohlavní orgány.

"Nemohla jsem se mu ani podívat do očí kvůli důvodu, proč jsem tam byla. Byla jsem tak plachá a stydlivá, ale on říká, že to byla láska na první pohled," cituje osmatřicetiletou ženu list Daily Mail.

Od té doby už absolvovala liposukci, úpravu pozadí, poprsí i vaginy a nechala si napíchat botox. Říká, že je manželovou chodící reklamou.

"Nedíval jsem se tenkrát na její váhu, jen jsem věděl, co chci udělat. Souhlasila se vším, co jsem navrhl. Dokonce i s manželstvím," řekl chirurg, který sám prodělal několik zkrášlujících zákroků.

Nechal si mimo jiné odsát přebytečný tuk a dal si ho napíchat do bicepsů, tricepsů a lýtek. Pár má kromě společné vášně pro plastiky a fitness také zálibu v zdravém stravování. Veronica k tomu vede také svou devítiletou dceru Isabelle. Ta má ovšem na plastické operace jasný názor. V dospělosti žádnou neplánuje, protože chce být sama sebou.