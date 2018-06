Plánková z Ordinace v růžové zahradě chce zůstat mrchou

Markétu jsme zastihli na letošním Prague Food Festivalu, kde návštěvníky překvapila svým příjemným pěveckým vystoupením v kapele Botafogo. "Jsem tu napůl pracovně, ale strašně ráda jím, tak bych si tuto akci stejně nenechala ujít. Mým problémem je ale to, že jsem spíše spokojená na straně konzumenta než kuchaře," říká Plánková.



Markéta Plánková vystoupila se skupinou Botafogo.

"Ve vaření jsem vychovaná od maminky a zvládnu všechno, jen často bojuji s leností. Nerada vařím sama pro sebe a vždy se těším na nějakou návštěvu, které můžu připravit hostinu," svěřila se. "Co mě ale baví, je pečení. Buchty, koláče a bábovky, to je moje."

Prázdniny budou pracovní

Doktorka Magda Tárová, kterou Markéta Plánková v seriálu ztvárňuje, je pěkná mrcha. Ale brzy se to částečně změní. "Dostaly se mi do ruky scénáře na další čtyři díly a mám to teď chaotické. Můžu prozradit, že budu mít nového partnera. Těším se na něj. Jméno vám ale samozřejmě neprozradím. A jestli se polepším? To nevím, ale přiznávám, že radši bych zůstala tou potvorou," směje se.



Markéta Plánková

"Magdě se ve svém osobním životě vůbec nepodobám. Občas ale zatoužím být takovou mrchou, jako je ona. Mrchy to mají totiž podle mého v životě jednodušší," míní.

Role v úspěšném seriálu z doktorského prostředí Markétě zabírá většinu času. "Teď máme chviličku pauzu. S natáčením pokračujeme od poloviny července a pojedeme celý rok. Chtěla jsem jet s dcerou do Řecka, ale nakonec jsem to musela z časových důvodů zrušit a budeme jen s kamarády po chatách, budeme opékat buřty a zpívat u táboráku," prozrazuje Markéta Plánková.

Eliáš chválil Volákovou

Nejhezčím párem, který neodolal lahůdkám nejlepších českých kuchařů, byli Petra Eliáš Voláková s manželem Patrikem.



Patrik Eliáš a Petra Eliáš Voláková

Sympatická rosnička na rozdíl od herečky Plánkové stojí za plotnou skoro pořád. "Vaření je mým velkým koníčkem, manžel to může dosvědčit," odvolala se na svého muže, který souhlasně přikývl a pochválil Petru hlavně za její pekařské dovednosti. "Manželka mě prostě rozmazluje, ne každý má doma takový poklad," dodal.