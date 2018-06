Poslíček dostal za pizzu na Oscarech dýško dvacet tisíc

Pizzerii vlastní napůl se svým bratrem a občas dělá poslíčka. Do Dolby Theatre ho zavolala moderátorka Ellen DeGeneresová. V zákulisí mu jen řekla, ať jde za ní a najednou se objevili na jevišti.

"Byl jsem v šoku. Nevěděl jsem, že to bude něco takového. Bylo to opravdu šílené. O Julii Robertsové jsem vždycky snil. V Moskvě jsem chodil na její filmy, jako třeba Pretty Woman. Takže to bylo něco bláznivého, že jsem jí doručil pizzu," řekl v show Ellen DeGeneresové Martirosyan, který se narodil v Arménii a studoval v Rusku.

Moderátorka vybrala mezi herci v přepočtu 12 tisíc korun a pak z vlastní kapsy přidala další peníze, aby dýško bylo témeř 20 tisíc korun. Na pizze si pochutnali třeba Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Meryl Streepová nebo Julia Robertsová (více zde). Oscarová herečka Lupita Nyong’o u sebe neměla peníze, tak moderátorce do klobouku hodila lesk na rty.

Ellen DeGeneresová vybírá spropitné za pizzu (2. března 2014).

Kromě vysokého spropitného šlo samozřejmě i o dobrou reklamu. "Všechny naše podniky jsou teď šíleně plné. Netušili jsme, že naše pizzy budou v televizi," řekl spolumajitel pizzerie Ararat Agakhanyan.



Ellen DeGeneresová se postarala také o rekord, když se fotila s ostatními herci: