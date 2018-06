VIDEO: Má za sebou přes 100 plastik a chce další. Její rodiče nesouhlasí

V minulosti si Pixee nechala odstranit šest žeber, nechala si trvale změnit barvu očí, několikrát si nechala zvětšit prsa, pozadí, několikrát byla na liposukci, opakovaně si nechala upravovat i rty.



Kvůli operacím procestovala značnou část světa. Plastiku si nechala provést například i v Indii.

Nyní se po letech vrací do rodného Švédska, kde bydlí její rodiče a starší sestra. Původně zde Pixee pracovala jako elektrikářka a vždycky prý byla spíše outsider, který nezapadal do kolektivu. Proto si myslí, že její známí a rodina celkovou proměnu jejího vzhledu nepřijmou.

„Myslím, že pro každého rodiče je těžké vidět, jak se jeho dítě mění. Já vím, že zejména máma je ze mě zklamaná. Je těžké, cítit její zklamání, když se na mě dívá, zvláště když mám za sebou další zákroky,“ sdělila Pixee v pořadu Hooked on the look.



„V první řadě si myslím, že to může být nebezpečné. Když si tělo říká ne, zastav. Teď je jí 26 let, ale co se stane, až jí bude 62. Předtím byla tak krásná. I teď je roztomilá, ale zcela odlišným způsobem. Ona ví, že se mi to nelíbí, ale nic si z toho nedělá. Jsem ale ráda, že je šťastná, bylo by mi hrozně, kdybych věděla, že se cítí na dně,“ říká její matka.



Sama Pixee ví, že s každou operací riskuje zdravotní komplikace, na plastikách je teď ale natolik závislá, že si nedovede představit, že by s nimi musela přestat. „Víte, já se teď konečně cítím svá. Jsem šťastná. Vlastně je mi jedno, co si myslí ostatní. Já jsem spokojená a nikdo mě od plastik neodradí,“ dodala.