Pivo prý proměňuje muže v ženy

Při vyšetření se po jedné hodině zjistilo, že všichni muži bez výjimky přibrali na váze. Navíc také mluvili nadměrně a beze smyslu, stali se přecitlivělými a přestali rozumně myslet. Dále se hádali pro nic, odmítali se omluvit, i když nebyli v právu. A konečně - nedovedli řídit auto a nebyli schopni sexuálně fungovat. Dokonce museli sedět při močení.

"Musím přiznat, že informace z Kanady je vtipná a pobavila mě. My ovšem máme k dispozici výsledky jiných výzkumů a ty jsou zcela odlišné. Je to právě naopak - muži jsou po pivu ještě silnější a jsou ještě víc muži, než normálně. Prostě - Kanaďané pivu nerozumějí tak dobře, jako my Češi," kontroval tiskový mluvčí plzeňského Prazdroje Jaroslav Pomp s podotknutím, že je nutné vzít v potaz blížící se 1. duben - tedy apríl.