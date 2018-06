Pivo patří k obrazu ruské mládeže

Pivo patří k obrazu mladých Rusů stejně jako skateboard či kolečkové brusle. Nalíčené Moskvanky, oblečené podle poslední módy, si vykračují na vysokých podpatcích s pivní láhví v ruce a upíjejí z ní přímo za chůze. Dvojice líbající se na lavičkách jsou zpravidla obloženy láhvemi s pivem. Pivem si krátí dlouhou chvíli školáci s brašnami na zádech. Třináctileté dívenky vesele usrkávají pivo z láhví v autobusu i v metru. Mládež s pivem obléhá v létě rybníky a plovárny a v zimě kluziště.

"Pivo se stalo nezbytným atributem mládežnické kultury," říká předseda fondu Ne alkoholismu a narkomanii Oleg Zykov. Do značné míry to podle něj ovlivnila reklama a také všeobecně vžitý názor, že pivo je nealkoholický nápoj. "Jestliže to takhle půjde dál, bude pivo považováno za stejně neškodné pro děti jako čipsy a pomerančová šťáva. Věková hranice, kdy děti poprvé ochutnávají pivo, se snižuje z 16 na 12 let," zdůrazňuje.

Moskevská policie pravidelně sbírá skupinky přiopilých školáků, kteří se po pivním posezení v parku baví tím, že brutálně zbijí kolemjdoucího. Policisté tvrdí, že mladí většinou nepijí vodku ani víno. Nadměrná spotřeba piva je ale zjevně motivuje k agresivitě.

Hlavní hygienik Grigorij Oniščenko se před časem pokoušel bojovat proti záplavě pivní reklamy v televizi a vnucování "pivního způsobu života" mládeži. Nic nezmohl a mladí a zdraví Rusové v reklamách i nadále tvrdí, že jejich život je tak perfektní proto, že pijí pivo.

Producenti piva, kteří obraz mládeže využívají k propagaci nápoje, tvrdí, že pivo je přece jen lepší než drogy. "Když pijí pivo, znamená to, že nefetují," tvrdí. I experti přiznávají, že se v poslední době poněkud zmírnila spotřeba drog. Zároveň ale

pozorují růst alkoholismu mezi mládeží. Zatímco Zykovův fond nyní registruje v Moskvě 887 narkomanů, což je v porovnání s rokem 2000 o 455 osob méně, počet mladistvých alkoholiků za stejné období stoupl o více než 320 a dosáhl téměř pěti tisíc.

Reklama je velmi agresivní. Dvanáctiletý adolescent jí obvykle podlehne a řeší si tímto způsobem své problémy. To je cesta k narkotické závislosti, soudí Zykov.

"Zatímco dospělý člověk vypije třetinku, mladík si koupí dvoulitrovou plastovou láhev piva. Dívkám se líbí chlapci, kteří nesou v obou kapsách širokých kalhot láhve s pivem," vysvětluje expert.

Tajmurraz Bollojev, šéf jednoho z největších ruských pivovarů Baltika, tvrdí, že sám ochutnal pivo v pěti letech. V Severní Osetii, odkud pochází, prý děti pijí pivo od malička. V tom, že se snižuje věková hranice konzumentů piva, nevidí žádný problém. Ten je podle něj spíše v kultuře pití piva.

Ruská mládež většinou neobléhá pivní restaurace. Pivo je tam drahé a obsluha by je ani nemusela pustit dovnitř. Většinou tudíž posedávají s pivem na lavičkách anebo pijí v podchodech či přímo na ulici. Tento styl vyznávaný mládeží je podle Zykova nebezpečný. Od piva k drogám mnohdy zbývá jen krůček.