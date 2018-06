Pivo chutná nejen v půllitru, ale i na talíři

Populární hovězí na pivě pravidelně obohacuje i stůl britské královské rodinyJÍDLOPivo, tento v Čechách tolik oblíbený nápoj, můžeme směle využít i jako přísadu při přípravě dobrého jídla. Pivo je neodmyslitelnou součástí mnoha polévek, omáček, paštik, a dokonce i dezertů a našlehaných pudinků.Podobný příběh se mohl odehrát kdekoli a kdykoliv. Jen osoby a obsazení zůstávají stejné: příslušník dopravní policie a řidič... Dobrý den, pane řidiči, požil jste před jízdou alkohol?" zní první dotaz. Ano," odvětí muž v autě. Jste ochoten se podrobit dechové zkoušce?" pokračuje policista. Samozřejmě," prohlásí řidič a pak mocně a dlouze nafoukne připravený balonek. Trubička se však ani trochu nezazelenala, natož aby se změnila v brčálový důkaz řidičova přestupku. Příslušník si zachoval chladnou hlavu a opět se zeptal: Trváte na tom, že jste před jízdou požil alkohol?A pokud ano, jaké množství?" Kontrolovaný řidič, aniž pohnul mimickými svaly, stroze vyjmenoval: Před dvěma hodinami to byl plný talíř, dále dvě naběračky a na závěr dobrých půl kila." Podle mluvy se zdálo, že řidič je skutečně opilý. Protože však důkaz chyběl přesto, že dechová zkouška byla opakována s dalšími dvěma trubičkami, hlídka šoféra propustila kroutíc hlavou nad schopností řidičova organismu odbourávat tak rychle alkohol z krve. Ze strany automobilisty nešlo o přidrzlé vysmívání se majestátu dopravního policisty, nýbrž o upřímnou výpověď. Vracel se zrovna z obchodního jednání v Bambergu, které leží přímo v pivovarnickém srdci Německa, v kraji zvaném Franky. Neodmyslitelnou částí zdejší kuchyně je pivo, které tvoří základ mnoha krajových specialit. Naštěstí alkohol vám policie po požití pivní polévky, telecího dušeného na pivě ani po pozření čokoládového dortu s přídavkem černého piva v krvi nenaměří. Alkohol se totiž vypařuje mnohem dříve a také rychleji než voda. V pokrmu tak zůstávají uvězněny jen žádoucí aromatické látky v pivu obsažené. Při vaření však pivo nelze používat bez rozmyslu. Má se to s ním stejně jako s vínem. Mnohé druhy se dokonale snoubí s určitými druhy masa, zatímco jiné negativně podtrhují to, co by mělo zůstat potlačeno. Je potřeba dodržovat určitá pravidla. Tak například tmavá piva (Gambrinus, Purkmistr) se skvěle hodí jako základ marinád ke zjemnění chuti masa, ale můžeme je využít i při přípravě omáček a různých druhů šťáv. Dávejme si však pozor na příliš hořká piva, neboť jejich chuť může v průběhu vaření zesílit. Přidáme-li pivo do šťávy, kterou podléváme maso, zjemníme a obohatíme jeho chuť. Použijeme-li tmavé sladové pivo (Kvasar Černá Hora, speciální pivo s přídavkem medu), sladové cukry zkaramelizují a výsledkem je hořkosladká příchuť, která zvýrazňuje chuť vepřového a šunky. Patrně nejelegantnějším způsobem vaření s pivem je dušení. Slavné hovězí na pivě se dokonce dostává pravidelně i na stůl britské královské rodiny. V tomto případě je třeba maso podlévat něčím výraznějším. K vepřovému se hodí originální, chuťově zajímavá vícestupňová piva z Pivovaru Náchod (Primátor 21 % Rytířský). Piva kvašená svrchním kvašením za vyšších teplot vhodně doplňují jehněčí nebo hovězí. Na českém trhu (Tesco, Hypernova) se dá běžně pořídit irské Kilkenny. Pivo může být i vynikajícím základem polévek a kaší. Především sousedé z Bavor jsou v tomto ohledu pravými mistry. Taková mnichovská pivní polévka je vskutku lahodná. Hutnější tmavší druhy piva (Staropramen Dark) zvýrazňují chuť polévek obsahujících hovězí maso, cibuli nebo sýr. Avšak patrně nejvhodnějším pivem do polévky je pšeničné pivo (Gambrinus Bílé). Piva s nakyslou chutí, jakými jsou belgické lambiky (piva spontánně kvašená divokými kvasinkami), dodávají překvapivou chuťovou hloubku salátovým dresinkům a kyselým nálevům. Obzvláště se k tomuto účelu hodí pivo s nakyslou chutí a vůní, která je zmírněna přídavkem ovoce, v tomto případě malými černými višněmi (Belle Vue Kriek, k dostání v síti supermarketů Tesco). Tip na závěr. Pivo můžeme využít i při přípravě třeného těsta, chleba nebo dortů. Pokud pivo přidáme do těsta na poslední chvíli, těsně před vložením do trouby, oxid uhličitý těsto provzdušní - a to pak lépe kyne.Maso omyjeme, osušíme, nakrájíme na kostky a orestujeme ho na rozpáleném másle. Přidáme cibuli a šunku a ještě chvíli smažíme. Potom vše zaprášíme moukou, krátce podusíme a zalijeme pivem. Osolíme, opepříme, přidáme majoránku a bobkový list. Dusíme 45 minut do měkka. Před koncem přidáme ocet a cukr, abychom docílili sladkokyselé chuti. Podáváme s chlebem a zapíjíme tmavým pivem.4 polévkové lžíce krutonů V hrnci rozehřejeme máslo, přilijeme pivo, přidáme sůl, pepř, trochu cukru, kmín, muškát a citronovou šťávu. Směs necháme přejít varem, zamícháme a stáhneme z plotny. Rozkvedláme žloutky ve smetaně a vmícháme je do polévky (ne do vroucí, jinak by se žloutek srazil!). Polévku podáváme s krutony nebo s osmaženou houskou.