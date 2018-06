Pity přivedl do vily Britney Spearsovou

První z dvojice ohrožených, kdo v sobotu vypadne, je už podruhé Sanny, která dostala osm palců.

Do čtvrtka má čas přemýšlet, koho si s sebou vezme. Nejvíce se spekuluje o Tonym. Nebo snad Martin, kterému dala palec? Anebo bude hrát takticky a vezme Petra? Uvidíme...

Ale nepředbíhejme. Ve vile pokračovala i v pondělí psí dieta a VyVolení dostali šanci na chvíli zapomenout na své hladové žaludky. Díky úkolu od štábu a lektorům Pitymu a Plutovi se mohli naučit věci, které se rozhodně neztratí ani v běžném životě. Plutovu školu rapu a beatboxu anebo Pityho lekce travesty show. Obě vystoupení byla velmi zdařilá, ovšem nejvíce pozornosti na sebe upoutal Martin a jeho perfektní imitace Britney Spears.

Jakmile ale skončila zábava, o slovo se opět přihlásila hladová břicha VyVolených. Sytý sice hladovému nevěří, ale každý, kdo někdy držel dietu s nimi musel soucítit. "V dvacátým prvním století by se snad hladovět nemělo?" stěžoval si mrzutě Martin. Největší hladovec byl tradičně Pavel. Jeho teorie o tom, že by mohly být dietní brambory... mléko... a kotletka, neměla chybu. Kdyby jim prý dali na starost prase, Pavel by se neudržel.

Hlad dohnal VyVolené dokonce k protestní akci. Martin sehnal všech dvanáct podpisů a petice za ukončení hladovky byla na světě. Úspěšná byla jen zčásti, vysněných řízků se nedočkali. I štáb asi uznal, že je to příliš tvrdé a dal soutěžícím šanci na extra příděl zeleniny.

Vyvolení museli udělat sochy na námět sedmi smrtelných hříchů a protože jsou mezi nimi fanoušci filmu Sedm, neměli s tím větší problémy. Překvapila snad jen Sanny, která se tvrdošíjně odmítala stát modelem pro obžerství. Možná kdyby měla trochu víc smyslu pro humor, na tabuli by dnes třeba nesvítilo tolik palců u jejího jména.

Ve vile se objevily ještě dvě další významné novinky - noviny VyVolených a zbrusu inovované a pořádně vypečené kolo trestů.

VyVolené noviny opět přinášejí pečlivě vybrané vzkazy od diváků. Bylo zajímavé sledovat, jak dokážou rozhodit i takového chlapáka jako je Tony. Tedy možná ne chlapáka - už i na něho vlezla "kamarádka" deprese a ve zpovědnici plakal jako malý kluk.

Kolo trestů vyvolalo nemenší rozruch. Dovedete si představit Sanny, jak běhá dvanáct hodin kolem bazénu, nebo Martina po sto kilometrech na rotopedu? Pity to okomentoval se stoickým klidem: "Patnáct je patnáct..." Ano, ano, patnáct milionů je ve hře, tak se o ně VyVolení musí pěkně zasloužit.