Pitt shání hnízdečko lásky v Africe

Pitt a Jolieová údajně navázali milenecký vztah během natáčení filmu Pan a paní Smithovi, i když oba popírají, že by mezi nimi mělo být něco víc, než jenom dobré přátelství.

Jeden z Pittových přátel řekl deníku The Sun: "Je to perfektní romantická skrýš. Tam nikdo neví, kdo jste. A komu by se nelíbilo strávit pár nocí vášně uprostřed Sahary?"

Brad se rozhodl najít si útočiště v poušti během natáčení nového filmu Babel v Maroku, v němž hraje spolu s Cate Blanchettovou.

Po letním sídle poohlíží v jižním letovisku Marakéš.

Jeho kolegové Will Smith a Jackie Chan a basketbalová hvězda Michael Jordan už mají vily v nedalekém středisku La Palmeraie.