Pitt: hrát spolu nebudeme!

Vysvětlení ale přišlo hned v zápětí. Brad totiž přiznal, že začíná být pověrčivý. Tedy alespoň co se týče svých životních partnerek. Jeho spolupráce s některou z bývalých přítelkyň na společném filmu totiž prakticky okamžitě znamenala rozchod. Jak sám herec přiznává, nepodařilo se mu prozatím přesně zjistit, čím to může být, ale s dvaatřicetiletou Jennifer takhle experimentovat v žádném případě nehodlá.

"Zřejmě to bude různým pohledem na filmování a to, jak by se mělo co správně dělat. Doma jsme si o tom vždycky dokázali v klidu popovídat, ale na place to byla často silná a hodně nepříjemná výměna názorů. Stejnou chybu již potřetí rozhodně neudělám," prohlásil herec. A zřejmě ví o čem mluví, protože právě film Sedm mohl za to, že se před časem rozešel s devětadvacetiletou Gwyneth Paltrowovou a snímek California zapříčinil rozpad jeho vztahu s osmadvacetiletou Juliette Lewisovou.

"Všichni mí známí říkají, že společná práce dvou životních partnerů je cestou do pekel. Zřejmě mají pravdu, protože já jsem tím nejzdárnějším příkladem. Jennifer ale šíleně miluji a tak, než bych jí měl splnit její životní přání, abychom hráli spolu, raději přestanu hrát úplně, než abych tím rozbil náš krásný vztah," dodal Brad.