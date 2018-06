Pitt a Jolieová vyhrožují novinářům

FOTOGRAFIE ZDE

Oba hollywoodští herci pohrozili soudem každému žurnalistovi, který poruší novou dohodu zakotvující podmínku, že nebude klást otázky týkající se jejich soukromí.

Takovou úmluvu musí novináři, kteří je zpovídají v interview, podepsat před

každým rozhovorem pro televizi, rozhlas či tisk.

Přestože se proti tomu média ohrazují a obviňují obě filmové star z porušování svobody projevu, jednačtyřicetiletý Pitt trvá na tom, že dělá správnou věc. "Hnusí se mi to, co dělají. Snažím se jim to ztížit, když to oni ztěžují mně. Jsme dvě strany, které sebou navzájem opravdu opovrhují," nasadil tomu Brad korunu.

Filmového hezouna doběla rozpálilo zjištění, že snímky, na nichž si na pláži v Keni užívá dovolenou se svou údajnou milenkou Angelinou Jolieovou, vynesly houževnatému fotografovi více než půl milionu dolarů. Takový majlant by se prý dal investovat mnohem užitečněji.

V interview s americkou žurnalistkou Diane Sawyerovou v televizním pořadu Primetime Live Pitt připustil, že kdyby věděl, že snímky vynesou tolik, pořídil

by je sám.

"Jsem ohromen tím, jakou cenu mám, kam až jsou tihle lidé schopni zajít, aby takové záběry získali, a sumou, za kterou se ty fotky prodávají," prohlásil. "Nemohu si pomoci, ale musím myslet na to, na co všechno by se tyhle peníze daly použít.

Kruci, kdybych to tušil, to bych ty zatracené fotografie pořídil sám."