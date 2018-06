Pitt a Jolie tráví Vánoce v Namibii, dárky kupovali na poslední chvíli

Děti Brada Pitta a Angeliny Jolie jsou na cestování zvyklé. Matku doprovázely letos po celém světě na premiéry filmu Salt, žily s ní v Itálii, kde natáčela film Cizinec a taky v Maďarsku, kde připravovala svůj režijní debut.

Ani na Vánoce se nevrátili domů do Spojených státu. "Budeme cestovat s dětmi do různých částí světa. Chceme cestovat a zažít dobrodružství, protože to je to, co máme rádi," řekla na začátku prosince Jolie.

Rodina tráví svátky vždy jeden rok v Americe, další rok cestuje do zahraničí. Letos zvolili Namibii, kde se narodila před čtyřmi lety jejich dcera Shiloh.

O bohatou nadílku děti ale nepřijdou. Jolie a Pitt nakoupili obrovskou hromadu hraček a nevadili jim ani fronty v rušném namibijském nákupním centru.

Angelina Jolie se ale nespoléhala jen na místní obchody. Většinu dárků nakoupila už před odletem. "Mám je a už všechny zabalené a jsem připravená vyrazit," řekla herečka před svátky.