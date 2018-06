Pitt a Jolie se stěhují z Hollywoodu do Berlína

Dnešní německý tisk píše, že slavní herci už koupili dům v centrální čtvrti německé metropole Mitte, a navíc pozemek na jednom z postupimských ostrovů.

Také herectví by prý na nějakou dobu pověsili na hřebík, aby se pohublá dvaatřicetiletá Angelina zotavila po smrti své matky a z kojení dcery Shiloh.

S filmovým ústraním to ale nemusí být tak horké. Právě v Postupimi jsou největší evropská studia Babelsberg, kde se natáčí plejáda hollywoodských produkcí.

"Nechceme, aby naše děti chodily do školy v Hollywoodu. Nejlepší by bylo, aby chodily v Berlíně. To město máme rádi," cituje tisk třiačtyřicetiletého Pitta. Už v minulých týdnech, kdy Angelina točila v Praze film Wanted, zachytili fotografové Brada, jak do německé metropole sám zajel i na motorce. Oba navíc byli ve městě několikrát viděni.

Časopis Gala uvádí, že herecký pár zakoupil 25 hektarů velký pozemek na postupimském ostrově Schwanenwerder uprostřed jezer, která tvoří řeka Havola. Dům si chce Pitt navrhnout sám. "Design a architektura byly vždycky mým snem," citují herce německá média. Stavět se má začít v září příštího roku.