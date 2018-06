Pitt a Jolie prý chystají svatbu, oddat je má hinduistický kněz

Obřad by se prý měl konat v Jodhpuru a oddávat by slavný pár měl hinduistický kněz, který jim pomohl zlepšit vztah pomocí "jógy pro páry". Jak připomíná list Hindustan Times, třiaosmdesátiletý mystik Gurudev Ramlalji Siyag prý učil hvězdný pár jógu a meditaci během svého nedávného pobytu ve Spojených státech.

Přátelé hereckého páru tvrdí, že jim indická moudrost pomohla lépe se vyrovnávat se stresem hektického života, v němž se snaží sladit péči o šest dětí s filmováním a charitativní činností.

Brad Pitt a Angelina Jolie s dětmi

"Praktikují Siddha jógu a každý den začínají i končí meditací pomocí posvátných slov, která je naučil. Změnilo to jejich vztah, oba pijí mnohem méně alkoholu a už se nehádají," říká jeden z jejich přátel.

Brad Pitt a Angelina Jolie teď prý plánují hinduistickou svatbu v náboženské komunitě, tedy ašrámu jejich učitele, a to v lednu. Místní úředníci reportérům potvrdili, že se hvězdný pár chystá přiletět do Jodhpuru na Silvestra, oslavit tam Nový rok a krátce poté se dát oddat. Podle hinduistického kalendáře by první datum vhodné ke svatbě bylo 14. ledna.

Žáci z místního ašrámu odmítli spekulace o svatbě potvrdit, či vyvrátit.

"Guruji je skromný a prostý člověk. Nikdy se nesnaží o to, obklopovat se celebritami. A ačkoliv pár celebrit mezi jeho žáky patří, nikdy se tím nechlubí," uvedl jeden z žáků.

Radžastán se stává populární svatební destinací celebrit. V tomto indickém státu je celá řada bývalých královských paláců, které jsou dnes užívány jako uzavřené hotely, jež hostům nabízejí zaručené soukromí.

Mluvčí Brada Pitta a Angeliny Jolieové se k dohadům ohledně svatby odmítli vyjádřit.