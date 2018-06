Pitt a Jolie po vzoru Beckhamových utužují vztah na párové józe

"Praktikují s ním jeho Siddha jógu a taky začali společně recitovat posvátné verše, které jim předal. Velmi to proměnilo jejich vztah, oba dva přestali pít alkohol a už se spolu ani nehádají," uvedla pro britský magazín Now přítelkyně známé herečky.

Jógu v páru praktikují také manželé Beckhamovi. Cvičení, které je odpoutá od starostí a naopak spojí jejich duši v jednu, si nemohou vynachválit.

Victoria a David Beckhamovi

"Victoria a David chodí na hodiny power jógy pro páry, jsou tu asi dvakrát týdně na hodinu. Je to nesmírně intimní zážitek. Musíte se totiž naučit být ve dvojici jednotní. Protahujete se, dýcháte a pohybujete jako jeden celek, je to skvělé pro páry a pravděpodobně lepší terapie než nějaké povídání," tvrdí zaměstnanec centra Sports Club v Beverly Hills, kam slavný anglický fotbalista s manželkou chodí cvičit.

Jóga, zatím spíše individuální či skupinová, je hitem i u českých celebrit. Propadly jí Marta Jandová, Dara Rolins i Ivana Gottová, jež ke cvičení chce přemluvit i svého slavného muže. "Když uvidí výsledky na mně, tak se určitě bránit nebude. I když si nedovedu představit, že by docházel on sám na hodiny jógy, ale nějaké individuální hodiny by ho asi zajímaly," uvedla před časem Gottová.