Pitt a Jolie boří fámy o rozchodu, na veřejnosti nešetřili polibky

Ještě před týdnem přijeli Brad Pitt a Angelina Jolie na předávání cen Sdružení amerických režisérů odděleně a odmítli společné focení. Ke zprávám o svém rozchodu se nechtěli vyjadřovat. Teď je vše jinak.

Pár zvaný Brangelina vyrazil s nejstarším synem Maddoxem na zápas amerického fotbalu. Během utkání se chovali jako čerstvě zamilovaný pár. Oba zářili štěstím, Brad Pitt nešetřil polibky a Angelina Jolie si ho celou dobu pevně držela.

Brad Pitt s Angelinou Jolie a se synem Maddoxem na finále Super Bowlu.

Protože hvězdný pár seděl hned v první řadě, měli fotografové mnoho možností zachytit jejich vzájemnou náklonnost. Po tomto veřejném vystoupení vydali prostřednictvím svých právníků prohlášení, že rozchod neplánují. Navíc se rozhodli žalovat britský deník News Of The World , který zprávu o rozchodu přinesl.

List v lednu napsal, že slavná hollywoodská dvojice uzavřela smlouvu na dělení jejich miliony dolarů čítajícího majetku a řeší společný podíl na péči o šest potomků. čtěte také Angelina Jolie a Brad Pitt se prý rozešli.

Deník pak dostal od právníka zastupujícího Pitta a Jolie dopis, v němž žádal za dvojici omluvu. Když ji odmítl list otisknout, sáhl právník z londýnské společnosti Schillings k žalobě. "News Of The World nedokázal vyjít vstříc požadavkům našich klientů, kteří žádali stažení článku a omluvu pro lživá a nepřiměřená prohlášení, která jsou v posledních dnech jinými médii napravována," řekl právník Keith Schilling.

Deníku Daily Mail potvrdil rozchod pouze nejmenovaný zdroj blízký Pittovi. Ostatní přátelé, včetně otce Angeliny Jolie herce Jona Voighta, to popřeli. O rozpadu vztahu slavných hereckých hvězd však stále nepochybuje autor knihy Brangelina: Nevyřčený příběh Brada Pitta a Angeliny Jolie Ian Halperin.

"Do poslední chvíle, ještě pár hodin před oficiálním oznámením budou novinářům vše zapírat," prohlásil Halperin.

Matka Brada Pitta Jane kvůli zprávám z médií dokonce přijela Angelinu Jolie navštívit, aby vztah svého syna pomohla dát do pořádku. Jako rodinná poradkyně má v tomto směru mnoho zkušeností a i když se netajila tím, že by jako svou snachu viděla raději bývalou Pittovu přítelkyni Jennifer Anistonovou, chce udržet rodiče šesti dětí pohromadě. "Jane chce to nejlepší pro svého syna a vnoučata a Angie souhlasila, že se s ní sejde. Slepovala i své manželství a pracuje s rodinami víc než 30 let," řekl deníku Daily Mail zdroj blízký Pittově rodině.