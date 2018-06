Pitt a Anistonová shánějí Ježíška přes internet

"Hlavně vás ale při nákupech neotravují davy fanoušků a závistivých bláznů, kteří pak horlivě bulvárním novinářům popisují, co že jsme to všechno kupovali a hlavně, kolik jsme za to utratili," řekl osmatřicetiletý Brad, který si zahrál například ve filmu Sedm.



Populární manželský pár se obává útoků neznámého teroristy od září letošního roku, kdy jim někdo po dobu dvou týdnů vyhrožoval telefonem napadením. "Raději se od té doby z pochopitelných důvodů vyhýbáme davům a všude nás doprovází ochranka. Při nákupech, obzvláště v těchto dnech, kdy je nákupní horečka na nejvyšší možné míře, se ale kontaktu s většími skupinkami lidí, z nichž na vás může kdykoliv někdo vyskočit, jen stěží vyhnete. Tak jsme se nechali zlákat moderními výdobytky a nakupujeme dárky prostřednictvím internetových obchodů," dodala třiatřicetiletá hvězda seriálu Přátelé Jennifer.



Ovšem nejen z internetu je u Brada a Jennifer Santa Claus živ. Dárky vybírají také z nabídkových katalogů svých oblíbených značek.



"Většina butiků a obchodů, kde běžně nakupujeme, nám svoji nabídku zasílá prostřednictvím poslíčků. Ti nám pak také dovážejí zboží, které si vybereme. Nemusíme tak kvůli letošním Vánocům prakticky vůbec vyjít z domu," poznamenal s úsměvem Pitt.



Zlatý Globus 2002 - Jennifer Anistonová a Brad Pitt