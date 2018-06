Pitt a Anistonová mají nové hnízdečko lásky

"Hnízdečko lásky, jak dům sami pan Pitt a paní Anistonová nazvali, je vystavěno ve francouzském stylu z počátku dvacátého století. Najdete zde foyer ve tvaru rotundy, vlastní kinosál, velký vinný sklep a dva tenisové kurty. Navíc si ještě manželé přáli namontovat zbrusu nový kamerový systém, poplašné zařízení. Starobylou rekonstrukcí projde také ohrazení kolem domu, včetně zahradních jezírek," sdělil zástupce realitní kanceláře, která dům Bradovi a Jennifer zprostředkovala k prodeji.



Vila byla postavena v roce 1930 pro oscarového herce Frederika Marcha, který zazářil například ve slavných filmech Dr. Jekyll a Mr. Hyde z roku 1931 a v o patnáct let mladším snímku The Best Years Of Our Lives.



"Všichni dosavadní majitelé se snažili v úpravách striktně zachovat architektonický ráz stavby, takže jsme měli možnost udělat koupi, o níž se nám ani nesnilo," řekl k novému domu Brad.



"Po měsících úporného hledání se nám podařilo narazit na opravdový skvost. Vždycky jsem si přála bydlet v historickém domě," dodala Jennifer.





