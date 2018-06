Pitt a Anistonová chystají další žalobu

Snad nechtěný kousek se podařil německému dámskému časopisu Marie Claire, který vypuštěním novinářské kachny do světa na sebe strhnul sice velice příjemný veřejný zájem, ale zároveň i hrozbu žaloby manželů Pitta a Anistonové.

Rozlícená dvojice, která v červenci neuniká zájmu médií a soudí se o sto šest, má ještě dost adrenalinu v krvi z incidentu s prsteny. Podle mluvčích obou hollywoodských hvězd, jsou špičkoví herci znechuceni. Očekává se veřejná omluva a odškodnění od vydavatelství šířící časopis Marie Claire. Pitt podle něj totiž v rozhovoru řekl: "První je již na cestě. Nyní už jen doufáme, že vše proběhne v naprostém pořádku. Nepřemýšlím o žádném houfu dětí, ale měli bychom být schopni perfektně zaopatřit malou rodinku."

Jak to bylo ve skutečnosti, vysvětluje Pittova mluvčí Cindy Guagenti, která tvrdí, že něco podobného nikdy Brad z úst nevypustil. Ihned se spojila s autorkou článku a snažila se celou věc uvést na pravou míru. "Ona se zeptala pana Pitta na možnost adopce dítěte a on jí na to řekl: O ničem nevím, my jsme o tom s Jen neuvažovali, nevím, kde jste o tom slyšela. Potom se ještě zeptala: Uvažujete o tom, že byste položil základy vlastního rodu? a on odopověděl: Chtěli bychom samozřejmě někdy v budoucnosti děti. Na to se reportérka rychle zeptala, kdy by to mělo být a dostala následující odpověď: Až budeme oba s manželkou připraveni. Takže vůbec netušíme, jak došlo potom k mylnému přepsání a uveřejnění věty: První je již na cestě. Žádáme tedy vysvětlení a nápravu celé záležitosti," dokončila svou argumentaci mluvčí jednoho z nejkrásnějších mužů světa.

Nakonec se zdá, že celá věc byla jen další povedenou reklamní aférou, která sice vypadá jako možná žaloba, ale ve skutečnosti zvýšenou popularitou prospěla oběma stranám.