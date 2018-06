Pitný režim a dehydratace

Není třeba opakovat pravidlo o tom, že by člověk měl denně vypít alespoň 1,5 litru tekutin a že by měl pít dřív, než dostane žízeň, která je neklamnou známkou, že tělo už o nedostatku tekutin dobře ví. Jenže v létě je všechno trochu jinak a spolu s roční dobou se mění zákonitosti pitného režimu. »Hodně záleží na počasí,« říká Jana Vrbková, gastroenteroložka Nadačního chirurgického sanatoria v Brně. »Pokud je léto horké, musí se denní příjem tekutin automaticky zvýšit na dva a půl litru. Naopak v chladném počasí nemusí člověk v červenci vypít víc tekutin než například v dubnu.« Důvod je prostý a jasný: část tekutin mizí z organismu dýcháním, nejméně litr až litr a půl připadne na moč a ve žhavém letním počasí je třeba přičíst rovněž to, co člověk vypotí. Sečteno a podtrženo, někdy je i dva a půl litru málo. Takové množství zpravidla nestačí těm, kteří si stěžují na ledvinové kameny či perma nentní potíže se zácpou a nestačí ani těžce fyzicky pracujícím lidem nebo sportovcům. Například desetibojař Robert Změlík v jednom rozhovoru uvádí, že při extrémní tréninkové zátěži v letních parnech denně vypije až deset, dvanáct litrů. Někteří počtáři skleniček ovšem tvrdí, že od celkového množství je nutné odečíst kávu. »Proč? Ano, kofein má sice močopudné účinky, ale káva je nápoj jako každý jiný,« tvrdí doktorka Vrbková. »Do celkového množství tekutin, které člověk denně vypije, se započítává všechno, co teče - mléko, polévka, káva a dokonce i alkohol.« Pro uhašení žízně je ovšem lepší než půllitr vína úplně obyčejná čistá voda, ať už stolní nebo pramenitá. Mezi vhodné druhy tekutin dál patří přírodní minerálky, neslazené bylinkové čaje, ovocné a zeleninové šťávy a džusy. Zdvižený prst je na místě u slazených limonád, které pocit žízně stejně zahnat nedokáží a u silných černých čajů, které zpomalují peristaltiku střev.