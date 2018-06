Pirelli za 83 tisíc dostane manželka

Je na módní scéně jen krátce, ale i přesto se Jessica Miller stává jednou z nejznámějších modelek módního průmyslu, protože se stala novou tváří Calvina Kleina. Rodačka z Las Vegas byla vybrána jako ztělesnění kolekce Calvina Kleina, stejně jako CK Collection, doplňků, spodního prádla, brýlí a riflí pro rok 2002. Jak si jistě umí každý představit, i pro Jessicu je účast v kampani Calvina Kleina velmi radostná. „Nemůžu ani popsat, jak se cítím!“ prohlásila Jessica Miller. „Jsem poctěna a zároveň vzrušena tím, že mohu být součástí jeho příští kampaně“. V 17-ti letech je pro Jessicu Miller svět modelingu naprosto novou zkušeností. Jako studentka střední školy se zaměřením na mořskou biologii nikdy nepřemýšlela o tom, že by se mohla stát supermodelkou. Nicméně její sestra trvala na tom, že rozešle její fotografie do agentur. To bylo vše, co udělala. Poté co spatřily její svůdnou krásu, NEXT Model Management s ní okamžitě podepsala smlouvu. Od doby, kdy se Jessica stala součástí NEXT, tráví spoustu času v New Yorku, ale také často cestuje do Las Vegas a navštěvuje rodinu. Ve svém volném čase chodí se svými přáteli do kina a na koncerty a samozřejmě zdokonaluje svou hru na kytaru. Jako skutečný milovník umění by Jessica ke svému každodennímu programu ráda přidala herectví a zpěv.