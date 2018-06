Pirátské akty Natalie Oreiro jsou na českém internetu

Autor stránek návštěvníkům slibuje, že v krátké době vytvoří rozsáhlý katalog, do něhož budou zařazeny i další hvězdy. "Po dlouhém prohledávání internetu jsem našel pár fotek, které se vám budou líbit. Je na nich zachycena úplně nahá argentinská zpěvačka Natalia Oreiro. Tyto stránky jsou dělané narychlo, ale do budoucna plánuji vytvoření katalogu, v němž budou například Erika Eleniak, Yasmine Bleeth, Kateřina Brožová, Geri Halliwell a další," slibuje neznámý autor.



Advokátka Hana Marvanová tvrdí, že dotyčné osobě může hrozit až několik žalob a trestních oznámení. Popularita Natalie Oreiro totiž u nás dosáhla nevídaných rozměrů a tím se "cena" všeho, co souvisí s jejím jménem, vyšplhala ve světě šoubyznysu do závratných výšek.



"Zveřejnění jakýchkoliv fotografií známé osobnosti bez souhlasu autorů by mohlo souviset s porušováním autorských práv. Zákon totiž hovoří jasně. Každé dílo podléhá autorským právům a člověk, který je poruší, může být postižen občansko - právní žalobou a eventuálně i následnými finančními sankcemi. Ty v mnohých případech bývají značně tučné. Navíc, pokud se dotyčná osobnost cítí zveřejněním například choulostivých fotografií poškozena, může vyvolat soud na ochranu osobnosti a v žalobě pak požadovat odškodnění," řekla Hana Marvanová.



Zveřejnění pirátských aktů Divokého anděla na českých internetových vyhledávačích není ojedinělým případem. Bez větších problémů může každý jejich návštěvník najít množství erotických fotografií českých hereček a zpěvaček. Většina fotografií je zveřejněna bez jejich souhlasu a vypátrání pirátů je téměř nemožné, prvadou však je, že většinou jde o fotomontáže. Takto postiženy jsou například herečka Bára Štěpánová, Kateřina Brožová, Bára Basiková a další.





