Pippa Middletonová vyhrála soud nad hackery, kteří jí ukradli fotky

Dohromady jí prý bylo koncem léta tohoto roku odcizeno přes 3 tisíce soukromých fotografií z jejího účtu na iCloudu. Pippa se rozhodla, že bude věc řešit soudní cestou, aby nikdo nemohl použít fotografie v médiích.

Kdyby se na veřejnost dostaly fotografie Pippy nebo některých členů královské rodiny, byl by to velký skandál.

„Máme důkazy o tom, že byl spáchán opravdu do nebe volající a nečestný čin, který způsobil žalobkyni značné utrpení,“ sdělil obhájce Middletonové, který je rád, že soud vyhráli.

Pippa se tak už nemusí strachovat, že by fotografie někdo v médiích použil. Pokud by se tak stalo, šel by si rovnou sednout za mříže.

Na hacknutí fotek měl značný podíl i pětatřicetiletý webdesignér Nathan Wyatt, který byl zatčen a obžalován ze zneužití soukromých dat Pippy a dalších osob, kterým se naboural na on-linové úložiště.

Na začátku září prý nabízel soukromé fotografie do médií a požadoval za ně minimální částku v přepočtu 1,5 milionu korun.

Na fotografiích mělo být údajně například místo, na kterém by měla proběhnout svatba Middletonové s miliardářem Jamesem Matthewsem. Kromě toho na nich také byla Pippa ve svatebních šatech, které si šla zkoušet za asistence své matky. Naštěstí prý neměla sestra vévodkyně Kate ve svém telefonu žádné akty ani podobný obsah.