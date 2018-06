Pippa Middletonová se bude stěhovat k sestře Kate a princi Williamovi

Britský následník trůnu je povětšinou spolu s Catherine ve Walesu, kde pracuje jako pilot záchranné služby.

Svou švagrovou Pippu poprosil, jestli by mohla ve dnech, kdy on pracuje, přebývat se sestrou v jejich londýnském bytě v Kensingtonském paláci.

"Pippa a Catherine se na sestěhování moc těší. Pippa nedávno pobývala ve Walesu a její sestra z toho byla nadšená. Williamovi spadl kámen ze srdce, protože Pippa bude moci na sestru dohlédnout," řekl zdroj blízký královskému páru reportérům Life and Style. Co na to říká Alex Loudon, který s Pippou žije, ale neprozradil.

William se všemožně snaží, aby začlenění jeho ženy do královské rodiny probíhalo tak hladce, jak jen to bude možné.

Princ William a jeho manželka Catherine

Catherine už začala dostávat lekce chování, během nichž se bude učit vše, co k její budoucí roli patří. Když její muž pracuje, bývá sama, William si uvědomuje, že jí úzké vztahy s její rodinou mohou život hodně ulehčit.

"To poslední, co by William chtěl, je opakování prvních let manželství jeho otce, kdy si princezna Diana připadala odříznutá od všeho, co znala. Byla osamělá a ztracená," dodal zdroj.