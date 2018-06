Pipi Punčochatá, vodka a říše Vikingů

Co se vybaví vám, když se řekne Skandinávie? Čtěte dál a dozvíte se, k čemu vás inspirovala první výprava Internetového auta. Stříbrnou škodovku vypravily na cestu kolem světa děti z motolské nemocnice,mezi které ještě donedávna patřila i třináctiletá Alena Mašková. Výpravy do říše Vikingů se už však (jako reportérka) zúčastnila na vlastní kůži. Spolu s ní a prostřednictvím internetu mohly nemocné děti například navštívit Legoland,strávit noc na devítipatrové lodi, podívat se do Heyerdalova muzea Kon-Tiki, být u stavby švédského ledového hotelu, dobýt severní polární kruh a také se setkat s řadou zajímavých lidí (mj. s Kateřinou Neumannovou a se Santa Clausem.) Nahlédnout do Alenčina cestovního zápisníku můžete na internetových stránkách časopisu Lifebook. Na adrese www.lifebook.cz lze také najít nejnovější zprávy o příhodách Internetového auta i inspiraci pro vaše příspěvky do dalšího kola soutěže o suvenýr z cesty kolem světa.