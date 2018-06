Pinochetova rodina se hádá o značku vína

"To, co dělá, mi připadá zvláštní. Já se toho neúčastním a rodina jakbysmet," prohlásila jeho sestra Lucía. "To není (vhodná) chvíle, aby prováděl něco takového, a tím méně se jménem mého otce, kterého se snažíme ušetřit starostí," dodala.

Podobně se vyjádřil i další syn Marco Antonio. "Nezdá se mi dobré komercializovat jméno mého otce." "Mrzí mě, jestli jim to vadí, ale já budu pokračovat ve své práci," reagoval Augusto junior s tím, že registruje své jméno a nikoliv otcovo.

Jméno generála Pinocheta bylo nepřímo použito již před dvěma lety pro komercializaci chilských vín mimo jiné pod značkou "Don Augusto".

Augusto Pinochet čelí několika stům obvinění z porušování lidských práv během své vlády (1973-90). Jeho právníci se snaží proces zastavit s poukazem na to, že bývalý diktátor není mentálně způsobilý stanout před soudem.