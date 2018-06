Pinochet trpí vážnými zdravotními problémy

Zprávu podepsal osobní lékař bývalého diktátora a britský lékař Michael Lexton, který o něj pečuje v soukromém sídle jižně od Londýna, kde je Pinochet v domácím vězení.

"Domníváme se, že prodlužování doby, po niž je zadržován, by mu mohlo způsobit velmi vážnou chorobu a že v žádném případě není s to vydržet dlouhé soudní přelíčení," napsali lékaři.

Ve zprávě je jmenováno dvanáct nemocí, které by mohly třiaosmdesátiletého Pinocheta postihnout, mezi nimi cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a problémy s prostatou.

List The Daily Telegraph oznámil, že zpráva byla předána britskému ministerstvu vnitra. Šéf tohoto úřadu má právo zasáhnout do rozhodování o extradici Pinocheta do Španělska a osvobodit ho kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Španělský vyšetřující soudce chce bývalého diktátora postavit před tribunál za zločiny, kterých se údajně dopustil v době své vlády.