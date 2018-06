Snažím se napravit reputaci děvky, říká zpěvačka Pink

"Vždycky jsem měla problém s touto myšlenkou: Oba jsme se rozhodli, že to uděláme, tak proč bych měla být děvka a ty borec? Nedostal jsi ode mě nic, co bych já nedostala od tebe," řekla Pink magazínu Glamour s tím, že sama je "napravená děvka".

Zpěvačka také prozradila, že kdysi byl do ní zamilovaný člen kapely 'N Sync Joey Fatone.

"Vzal mě na rande, koupil mi zmrzlinu. Bylo to takové zlatíčko. Zeptal se táty na svolení," zavzpomínala.

Pink je matkou dvouleté Willow Sage, kterou má s motokrosovým závodníkem Carey Hartem. Pár se vzal v roce 2006 a od té doby prošel několika krizemi. Podle zpěvačky jsou vztahy neustálá tvrdá práce a nevěří na žádnou idylu.

"Dlouhodobé vztahy jsou každodenní volbou. Je to těžší v manželství, než když jdete z jednoho vztahu do druhého. Je to ve vztazích pořád jen dobré? Nevěřím, že něco takového existuje. S mužem jsme v pohodě, protože komunikujeme a rosteme spolu. Ne proto, že společně nebojujeme," dodala Pink.