Pink nepozvali na sraz ze střední, spolužáci odmítli i její peníze

„Když pořádali sraz po deseti letech, kontaktovali mě, aby mi dali vědět, že mě nikdo nezve! Nenáviděli mě. Když jsem získala smlouvu na práci ve skupině Choice, ostatní holky se po vystoupení vracely do své školy v New Jersey a já zase do své v Pensylvánii. Přivezla jsem jim koláčky, ale byla jsem ihned ze školy vypovězena. Střední jsem nakonec nedokončila. Co jsem té škole asi tak udělala? Jenom jsem prostě neměla ráda autority,“ svěřila se americká hvězda, která má s manželem Careym Hartem (42) dceru Willow (6) a syna Jamesona (1).



Daleko víc než učení bavila Pink gymnastika, proto dodnes také začleňuje akrobacii do svých koncertů.

„Věnuju se akrobacii, protože jsem byla gymnastkou asi osm let, chtěla jsem dokonce soutěžit na olympiádě, ale vykopli mě, takže tímto se vysmívám svým trenérům gymnastiky,“ dodala Pink.