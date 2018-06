Pink byla nametená a kousala

"Pink byla tak nametená, že vlezla na barový pult a začala tam velmi provokativně vyhazovat nohy. Z hostů to nikomu moc nevadilo. Personál se ji však snažil uklidnit, a to ji rozzuřilo. Začala číšníky kopat. Její ochránce se ji pokusil stáhnout dolů z baru, ale ona ho kousla do ruky. Křičel jako zvíře, asi to hrozně bolelo. Všichni byli šokováni," popsala incident kamarádka zpěvačky.



Ochránce se nechal ošetřit v blízké nemocnici, zatímco neudolatelná zpěvačka pokračovala v nočním řádění až do šesti hodin ráno.



V Adelaide měla Pink s Natalií Imbruglií koncert ve sportovní hale.