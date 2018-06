Pilíř Královských Vinohrad drží i po letech pevně

O víkendu lze v lokále vychutnat ospalé nedělní dopoledne.

V Kravíně je dnes obchod s nábytkem, Šuplík také nenávratně skončil (v Chodské ulici číslo 7 sice zřídili stejnojmenný podnik, ale to je o něčem jiném), pouze Jiráskové se drží. Je jen dobře, že se tu nic nezměnilo; nepočítáme-li detaily jako nahrazení půllitrů sklenicemi, opravu pánského WC, kde žlábek zastoupily moderní mušle, a novou pípu made in Staropramen.Oprýskaná cedule s nápisem "Restaurace U Jirásků", ještě s geniálním logem podniku Hotely a restaurace Praha 2 (viz snímek).Profesionální servírka Vlaďka, před lety s vlasy na blond, teď na tmavo.Portrét Antonína Panenky, jemuž malíř propůjčil výraz kolumbijského desperáta. Mistr je ovšem samozřejmě oblečen v zelenobíle pruhovaném dresu Bohemians.Stejně zahuleno jako kdykoli předtím, stejně kouřem nenapravitelně nasáklé záclony.Dveře na pánský záchod s "kukrem" uprostřed. (V dámském oddělení jsou dveře po zásluze celistvé.)Těžký závěs oddělující vstupní dveře a výčep. Příchozí tak otevře a než rozhrne závěs, octne se skryt v území nikoho, slyší, ale nevidí, co se děje uvnitř hospody. Jako by měl dostat ještě pár vteřin na rozmyšlenou, zda opravdu vejít dál.Původní přesně osezený nábytek a dřevěné obložení. V něm otvor pro zásuvku, která časem zhnědla téměř do barvy dřeva.Dvojice Staropramen - Prazdroj na čepu. Před lety přicházívala před půlnocí, kdy lokál kypěl a řičel a pil co to dalo, od pípy sprcha: Desítka už není, jen Plzeň! Byl to poměrně účinný způsob jak vypouzet ven ty, kdo už neměli peněz nazbyt.Plzeň coby zdejší "dvojka" překvapivě dobrá. Investice do dražšího piva se v tomto případě vyplatí.Úsporná kuchyně, žádné vyváření, jen salámy (mj. lovecký), sýry, klobásy, tlačenka, sekaná, pivní mls. Kvalita střední.Jiráskové rozšířili víkendovou otvírací dobu (dřív se začínalo až od tří), takže tu můžeme vychutnat ospalé nedělní poledne. Z kuchyně bručí televizní politici, v lokále tiše posedávají lidé mírně poznamenaní včerejším večerem. Rozjede se to teprv po šesté, sedmé hodině.U pípy políčili dobrý trik na džbánkaře - desítka do džbánu stojí jen 11 korun, o korunu padesát míň než když ji vypijete na místě!Ve špičkách není ve výčepu tak strašlivý nával jako dřív, kdy hosté stávali jako v narvané tramvaji a výčepák nekompromisně ignoroval ty, kteří se dožadovali natočení piva, aniž pro sebe vyboxovali aspoň čtvrt čtverečního metru místa. Teď už tu bývá výrazně volněji.Každá místnost, včetně dveří do chodbičky k záchodům, může být teoreticky oddělena vyrudlým závěsem z jakéhosi nepříjemného materiálu na bázi umělých vláken - závěsy ale snad nikdo nikdy neviděl zatažené, jsou pořád pevně shrnuty za lavice a nepřekáží.Klientela se na první pohled příliš nezměnila. Ve výčepu vinohradští patrioti, v lokále směsice džínových bund, zdravého jádra mladé generace a jakéhosi středního proudu místních občanů. Na zdi visí pár plakátků na metalové koncerty a diskotéky. Kdo jste tu dlouho nebyl, nemáte se čeho bát., Chodská 17, Praha 2 - Vinohrady. Otevřeno pondělí - pátek 15 - 24 hod., sobota - neděle 11 - 24 hod. Šest stolů v lokále, jeden vysloveně štamgastský ve výčepu, dva obvykle zadané v zadní místnosti u televize. Celkem asi 55 míst.Žádná hvězdička je v našem hodnocení nejméně, pět hvězdiček nejvíc.