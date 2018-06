Pilarová se až napotřetí vdala šťastně

Ani ona sama si nedovedla představit, že vydrží s jedním mužem tak dlouho. Jak se jim to podařilo?

„Honza byl natolik chytrý, že se mě nesnažil předělat a vzal mě takovou, jaká jsem. A taky to byl první chlap, kterému nevadilo, že jsem známá,“ vysvětluje zpěvačka.

„Moji bývalí manželé měli mindrák. Když se třeba před Mayerem řeklo 'jdeme k Pilarům', byl na mrtvici. Honzík velmi dobře pochopil, že to asi jinak fungovat nebude, a nevadí mu to,“ dodává.

Jako partner obstál

Poznali se v divadle Alhambra, kde Kolomazník v té době tancoval. Skamarádili se, a když jednoho dne zpěvačka dostala ošklivou chřipku, nabídl se Kolomazník, že jí bude venčit psa a obstará nákupy. „Když jsem se vzpamatovala z horeček, zjistila jsem, že u mě bydlí a že mám v koupelně dva kartáčky na zuby,“ vzpomíná Pilarová.

Za pár měsíců svůj vztah zlegalizovali. Od té doby jí šly hlavou nejrůznější myšlenky, ale Honza jako partner obstál. „Je to veselý člověk, na kterého je spoleh. Když mi bylo nejhůř a dávali mi rok a půl života, tak to byl Honza, kdo při mně stál. Doprovázel mě i na ozařování. Přitom slovo rakovina u nás doma nikdy nepadlo. On říkával: Holt není nám dobře, tak jdeme na výsluní. Zažil se mnou kruté chvilky a vydržel to, a já to také vydržela, proto jsme spolu.“

I když jí pomáhá i pracovně, „má dobré nápady a taky dost vytříbený vkus, takže mi může poradit, abych se třeba neoblíkala moc usedle“, nikdy nebyl jejím manažerem. Eva Pilarová totiž manažera nemá. Spolupracuje s agenturou, která jí pravidelně organizuje vánoční koncerty, a ostatní záležitosti si řídí sama. Teď právě natočila desku Zlatý výběr, na které jsou písničky z jejích devíti CD plus několik zbrusu nových. Připravuje se na turné s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem a jede s českými kaskadéry a Danielem Nekonečným zpívat do Číny.

Při nedávné exhibici kaskadérů na Letné, kde přednesla Montiho čardáš, neunikla pozornosti jistého Číňana, který jí složil úsměvný kompliment: „Pani, ty rychle zpivat,“ a okamžitě jí nabídl vystupování v Číně.

Slavíci se mě už netýkají

Věnuje se fotografování, dbá o sebe (po sedmnácté hodině už nejí), jen Slavíci ji už tolik neberou, byť v minulosti dostala tři zlaté, pět stříbrných a tři bronzové trofeje. „U mě už to nehraje roli. Jak člověk nemůže bojovat o první nebo druhé místo, tak je to jedno,“ říká. Osobně si myslí, že Karel Gott a Lucie Bílá svoje prvenství i letos obhájí.

Sledovala sice SuperStar, fandila Martině Balogové a Šárce Vaňkové, u které ocenila, jak se zhostila dvou písniček z jejího repertoáru, ale na slavice si je zatím netipuje. A jak vidí jejich budoucnost? „Nedávno jsem v nějakém časopise viděla fotografii finalistů SuperStar a bylo k ní připsáno: Děkujeme, odejděte. Je to hodně tvrdé, ale začne nová mánie a pro ty, kteří nejsou v showbyznysu pevně zabydlení, to může být strašlivé zklamání. Mnozí z nich totiž žijí v naději, že to pro ně může být zaměstnání na dlouhou dobu.“