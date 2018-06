Pilarová očištěna od fámy, že čurala z balkonu

Postarali se o to moderátor Aleš Cibulka a herec Michal Jagelka. Jako dárek k vydání nové desky Dům plnej snů, kterou v pondělí pokřtila v pražském Velmi jemném klubu Limonádový Joe, jí přinesli oficiální potvrzení od ředitelství známého karlovarského hotelu.

Stálo na něm: S konečnou platností úředně potvrzujeme, že zpěvačka Eva Pilarová nikdy neprováděla malou potřebu z balkonu Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. "Jednou provždy to má Eva Pilarová černé na bílém," pronesli průvodci večerem Cibulka a Jagelka.



Eva Pilarová, Yvonne Přenosilová, Petr Cibulka a Michal Jagelka

"Potěšilo mě, že mi pánové přinesli certifikát, kde se říká, že jsme se s Waldou a Karlem takhle neslušně nikdy nezachovali. To víte, tenkrát nebyl bulvár, to nebylo jako dneska, kdy se napíše o tom, druhý den o dalším a to, co se stalo před týdnem, už nikdo neví. Tahle fáma tedy přetrvala dodnes. Dokonce se mluvilo o třech hotelích - v Mariánkách, ve Františkových lázních a ve Varech," vzpomíná s úsměvem zpěvačka.

Nekonečný vypustil desku do oblak

Její desku pokřtilo hned několik kmotrů, například Pavel Vítek, který si na desce zazpíval s Pilarovou duet, Petr Janda, Pavel Sedláček, Jiří Krampol, Eduard Hrubeš nebo Dan Nekonečný. Ten vypustil nové cédéčko do vzduchu otevírací střechou klubu, když ho přivázal k padesáti žlutým balonkům.



Janis Sidovský, Pavel Vítek a Eva Pilarová

Potrhlá Lucinka z pořadu Top Star Magazín, která byla tentokrát převlečená za servírku, darovala Pilarové mrazicí box plný výtečné pralinkové zmrzliny a chtěla ji zpěvačce hned servírovat. Ta musela s díky odmítnout, zmrzlinu má totiž zakázanou.

"Je to kvůli cholesterolu. Sice jsem ho už dávno sundala, ale musím poslouchat rady lékařů a léčitelů. A to já umím, mám pevnou vůli. Myslím, že i díky ní jsem se dostala z těch mých vážných nepříjemných věcí."