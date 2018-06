Pilarová a Švandová vyrazily na moře

"Byl to úžasný zájezd na úžasné luxusní lodi Costa Mediterranea, která vyplula z Benátek, stavěla v Bari, dále v Řecku ve městě Katakolon, v tureckých městech Izmiru a Istanbulu, v chorvatském Dubrovníku a vrátila se zpět do Benátek," říká Pilarová.

Na lodi prý bylo neskutečné množství restaurací a barů, bazény, posilovny, herny jako v Las Vegas, kabarety, divadla, ve kterých herci z Broadwaye hráli každý večer nějaké představení, i sály, kde se zpívalo a hrálo k poslechu nebo tanci. "Snad všude jsem nahlédla, všechno vyzkoušela. Jen hernu ne. Zahrála jsem si jedinkrát v životě, a to v Las Vegas. Tenkrát jsem věděla, kolik si můžu dovolit prohrát, aby ze mne nebyl sociální případ. Zpočátku jsem vyhrávala, ale nakonec jsem všechno prohrála. Samozřejmě i s tím limitem. Od té doby nehraju," tvrdí Eva Pilarová.

Klidně bych na lodi zpívala

Zpěvačka se na lodi snažila neustále něčím zabavit a něco dělat. "Ne že bych byla workoholik, ale musím být nějakým způsobem činná. Nemohla bych jenom snídat, obědvat, večeřet nebo jít na procházku do nějakého města a být zkrátka tím turistou, který tam nemá nic jiného na práci. Možná, že by to vyřešil počítač. Já se kromě jiného věnovala i učení textů nových písniček na desku, kterou právě natáčím. Docela dobře bych si však také uměla představit, že bych na takové lodi zpívala. Ne že bych se tím chtěla živit, ale bylo by to příjemné zpestření," přemítá zpěvačka.

Eva Pilarová vzpomíná na doby, kdy už něco podobného zažila. "Někdy v roce 1983 jsem na lodi spolu s Milanem Chladilem zpívala. Bylo to v rámci jakési soutěže Sazky, kterou uváděla bývalá televizní hlasatelka Jana Fořtová. Loď plula po trase Varna, Istanbul, Soči, Suchumi. V Soči a Suchumi už jsem pak ani nevystupovala, v tehdejším Sovětském svazu jsem totiž takhle byla devatenáctkrát. Tentokrát jsem odmítla vystoupit v Izmiru a v Istanbulu, protože těsně předtím říkali, že je to tam nebezpečné a že jsou tam teroristické útoky. Proč bych tedy riskovala? Namísto toho jsem prošla poloprázdnou loď s kamerou a všechno si pěkně natočila a nafotila."

Přibrala jsem 3 kila

Snad nejvíc nadšená byla Eva Pilarová z nabídky jídel. "Měli jsme to privilegium, že jsme se dostali do zákulisí lodi, které mě zajímalo nejvíc, a to je kuchyně. Vařili tam všechno možné a tak dobře, že jsem přibrala tři kila. Moc jsem si třeba pochutnávala na lososovi s holandskou omáčkou a chřestem, ale i na pravé pizze, na kterou jinak nejsem. Skvělé byly i zmrzliny. Teď jsem na sucharech a vodě," směje se Pilarová, která z cesty pořídila několik fotografií exkluzivně pro MF DNES.

"Fotoaparát byl tentokrát sice na druhém místě, protože jsem měla s sebou i kameru a nedala ji téměř z ruky, ale pár fotografií mám a dovolím si je nabídnout laskavým a doufám i tolerantním čtenářům MF DNES," říká.