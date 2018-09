Díky vínu vidíme radost z toho, že žijeme, říká Pierre Richard

„Když se dívám na dno své skleničky, vím, že je třeba ji znovu naplnit,“ odpověděl herec na dotaz, co vidí na dně své sklenky, neboť tam se prý ukrývá pravda. „Když pijeme víno a nepijeme ho mnoho, vidíme radost z toho, že žijeme. I tento pocit mě velmi naplňuje.“

Vyznal se také z obdivu k Praze, která podle něj patří mezi tři nebo čtyři nejkrásnější města. „Navíc je živá, je plno hezkých měst, která jsou ale chladná... tady je všude plno hudby,“ řekl.

Pierre Richard navštívil Českou republiku už v roce 2014, kdy se stejně jako letos zúčastnil benefiční gala večeře Nadace Krása pomoci, kterou před deseti lety založila Taťána Gregor Brzobohatá.

Představil se také jako hudebník a stand-up komik. Za doprovodu syna zahrál několik jazzových písní. „Je to podruhé, co se účastním tohoto dobrodružství s Taťánou. Je to pro mě velmi vzrušující a zajímavé, vidět tak krásnou ženu, která se stará o seniory. Není to případ všech mladých lidí, žijeme ve společnosti, která je stále více egoistická, je to neobyčejná práce, kterou dělá,“ řekl.

Dodal, že stále vzpomíná na úsměv svojí babičky, vždycky, když mu otevírala dveře při jeho návštěvách. „Říkal jsem si, že jsem velmi rád, že ji navštěvuji, trochu si vyčítám, že jsem to nedělal častěji. Rád bych udělal něco více a příště bych rád navštívil několik starých lidí v Praze nebo někde jinde u vás,“ řekl. „A doufám, že se o mě Táňa také postará,“ dodal žertem k práci nadace.

„Pierre Richard je důkazem toho, že když má člověk podporu rodiny, svých blízkých, může se v jakémkoli věku věnovat čemukoli,“ uvedla Taťána Gregor Brzobohatá, která mu předala cenu za jeho pomoc nadaci. Ta se soustředí na pomoc seniorům, v poslední době především na to, aby mohli i ti, kdo již nejsou zcela soběstační, žít ve svém domově.