Pierce Brosnan se oženil

Podle irských listů se očekával příjezd "jen" asi 200 hostů, mezi nimi i politiků a dalších hollywoodských hvězd. Po obřadu Brosnan pozval své hosty do zámeckého hotelu Ashford v obci Cong. "Chci, aby se celý svět dozvěděl, jak velmi miluji tuto ženu," řekl v rozhovoru pro Hello."A nevím o žádném lepším způsobu, než že ji požádám, aby se stala mou ženou, a že spolu předstoupíme před Boha. Je to sice staromódní, jistě však pozoruhodné," pravil. Zaměstnanci hotelu se museli zavázat k absolutní diskrétnosti. Na jezírku u zámecké zahrady už krouží tři čluny.Brosnan a Shayeová-Smithová odložili svatbu třikrát. Nejprve ji a jejího čtyřletého syna uvěznily v Kalifornii záplavy. Posléze Brosnanův syn utrpěl vážné zranění při autonehodě. A nakonec poté, co ona podruhé otěhotněla. Dítě - syn Paris Beckett - se narodilo v únoru. Po čtvrté to vyšlo. Bezesporu se o to postaral časopis Hello, který Brosnanovi zaplatil za exkluzivní práva šestimístnou sumu v librách.