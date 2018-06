Rakovina manželky a dcery změnila můj pohled na život, říká Brosnan

„Věřte mi, už se na sklenici nedívám jako poloplnou. Vidím ji spíš poloprázdnou. Ta černá melancholie irského chlápka někde uvnitř mě stále je a čas od času vyjde na povrch,“ sdělil herec v rozhovoru pro magazín Esquire.

Brosnan má se svou první ženou syna Seana (33) a adoptovali dvě děti Charlotte a Christophera (44). Po její smrti si Brosnan vzal svou současnou manželku Keely, se kterou má dva syny Dylana (20) a Parise (16).

Rodina a její zdraví je pro herce na prvním místě. Další ztrátu by nesl velmi těžce. „Když vidíte milovanou osobu, jak z ní zákeřná choroba ujídá život kousek po kousku, část vašeho smutku se stane nesmazatelnou součástí vaší duše,“ řekl Brosnan.

„Držel jsem velkorysou, silnou, krásnou ruku mé první ženy Cassie, když ji rakovina vaječníků příliš brzy připravila o život. A pak jsem držel ruku mé vtipné, nádherné dcery Charlotte, než také umřela na tuto hroznou dědičnou nemoc,“ dodal herec. Kvůli tomu se také zapojil do projektu „Stand Up To Cancer, která má urychlit inovativní výzkum rakoviny.

Dcera Pierce Brosnana podlehla rakovině vaječníků. Na stejnou nemoc zemřela o dvacet let dříve Brosnanova první žena: