Brosnan: Když vidíte blízké umírat na rakovinu, podepíše se to na vás

„Když vidíte milovanou osobu, jak z ní tato zákeřná choroba ujídá život kousek po kousku, část vašeho smutku se stane nesmazatelnou součástí vaší duše,“ řekl Brosnan.

„Držel jsem velkorysou, silnou, krásnou ruku mé první ženy Cassie, když ji rakovina vaječníků příliš brzy připravila o život. Teprve loni jsem držel ruku mé vtipné, nádherné dcery Charlotte, než také umřela na tuto hroznou dědičnou nemoc,“ dodal herec.

Projekt Stand Up To Cancer (postavme se rakovině) má urychlit inovativní výzkum rakoviny. Herec vyzval lidi, aby podpořili kampaň, do níž se zapojily také další hvězdy jako Kevin Bacon, Jennifer Anistonová, Sofia Vergara, Reese Witherspoonová nebo Gwyneth Paltrowová.

„Prosím zavolejte, podpořte nás za ženy, které milujete a chybí vám. Já přispěji za Cassie a Charlotte. Vytvořme budoucnost, v níž budeme držet ruku milované osoby, budeme se dívat, jak stárne po dlouhém plnohodnotně prožitém životě, jak by to mělo být,“ dodal Brosnan.

Hercova první manželka Cassandra zemřela v roce 1991. Do manželství, které uzavřeli v roce 1980, přišla už se dvěma dětmi Charlotte a Christopherem. Brosnan je po smrti jejich otce Dermota Harrise v roce 1986 adoptoval a dal jim své příjmení. S Harrisovou měl i jednoho vlastního syna Seana.

Adoptivní dcera Charlotte s rakovinou bojovala tři roky, ale loni zemřela. Zůstaly po ní dvě děti (více zde).