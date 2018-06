Brosnanovi láska vychází, manželku vzal na romantický výlet do Paříže

Manželka Pierce Brosnana Keely Shayová-Smithová není žádná modelka ani dvacetiletá kráska, jak by u stárnoucího hollywoodského herce mnozí čekali.

Táhne jí na padesát a dávno si nedělá starosti se svou postavou. Šedesátiletému herci to ale nevadí.

Pierce Brosnan s manželkou v Paříži Pierce Brosnan s manželkou na balkoně pařížského hotelu

Svou ženu bere na natáčení a tráví s ní volné chvíle. Teď jsou spolu v Paříži a na nákupy chodí ruku v ruce. Podle lidí, kteří je potkali, působili manželé jako zamilovaný a šťastný pár.

Francouzská metropole je jejich oblíbeným místem, pojmenovali po ní i svého jedenáctiletého syna.

On ani jeho čtrnáctiletý bratr Dylan doma nezůstali. Rodiče do Francie doprovází a Brosnan si udělal čas, aby je vzal do Tuilerijských zahrad.

Americká novinářka Keely je jeho druhou manželkou. Poprvé se oženil s herečkou Cassandrou Harrisovou. Jejich manželství ovšem v roce 1991 ukončila smrt herečky. Harrisová zemřela na rakovinu. Znovu se oženil až deset let po její smrti.