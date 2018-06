Piano Johna Lennona koupil George Michael

George Michael přeplatil při aukci další hudební hvězdy - zpěváka Robbieho Williamse a bratry Liama a Noela Gallagherovy ze skupiny Oasis. Ti z dražby odstoupili ještě předtím, než se částka vyšplhala na hranici jednoho miliónu liber.

George Michael je podle slov jeho přítele znám jako "celoživotní fanoušek" Johna Lennona. "Má pocit, že to piano je součástí britského hudebního dědictví. Nechtěl, aby se dostalo do ciziny, a je velmi rád, že se vrací do svého duchovního domova," citoval The Sun zpěvákova přítele.

Lennon, který by se nedávno dožil 60 let, koupil piano značky Steinway v roce 1970 za rovných tisíc liber a píseň Imagine na něm složil o rok později. Filmové záběry z roku 1971 ukazují,jak Lennon hraje na piano a říká příteli: "To je to, které mám

nejraději."

Dražba piana se konala v Hard Rock Cafe v centru Londýna, odkud bylo přímé internetové spojení do New Yorku, kde byl Lennon před 20 lety zabit. Klavír předtím vlastnil soukromý sběratel.