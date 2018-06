Phil Collins po třech letech abstinence opět propadl alkoholu

„Nedal jsem si ani kapku alkoholu zhruba tři roky. Osobně si myslím, že nejsem typický alkoholik. Já jsem měl jen ten problém, že mi tvrdý alkohol nedělal dobře zdravotně,“ obhajoval se Collins v rozhovoru pro deník The Sun.



Pokud se jeho zdravotní stav opět zhorší, vykašle se i na víno a pivo, které si teď občas dá. „Nepiju denně. Ale co mi může udělat dobré víno? Nic,“ myslí si.

„Nejsem ten typ, který by pil, dokud by neviděl dno prázdné láhve. Takže prostě nejsem alkoholik,“ sdělil.

Před pěti lety kvůli zdravotním komplikacím skončil v nemocnici. Lékaři mu tehdy řekli, že musí okamžitě přestat pít, nebo to s ním nedopadne dobře. Několik let totiž v alkoholu utápěl deprese, které se u něj objevily po rozvodu s třetí ženou.

„Měl jsem pocit, že se v mém životě najednou objevila obrovská propast, kterou sám nedokážu překonat. Dobré pití mi pomáhalo tyhle krušné chvíle nějak přežít. Ale podepsalo se to na mě. To už je ta daň,“ připouští slavný bubeník a zpěvák kapely Genesis. Jeho dny prý dřív začínaly tak, že si otevřel láhev piva a posadil se k televizi.



„Pak jsem si otevřel láhev vína a do toho jsem si dával panáky vodky. A tak to pokračovalo až do večera. Díky tomu jsem skončil v nemocnici. Tak daleko už to nezajde. To vím jistě,“ doplnil.

Zrušené koncerty

Collins tento týden koncertuje v londýnské Royal Albert Hall. Zbývající vystoupení ale zrušil. Zpěvák totiž ve čtvrtek skončil v nemocnici se silným otřesem mozku. Hudebník, který používá při chůzi hůlku, spadl v noci v hotelovém pokoji.

„Bohužel musíme oznámit, že plánované koncerty Phila Collinse v Royal Albert Hall dnes (8. června) a zítra (9. června) budou přesunuty. Phil má propadlé chodilo po operaci zad, což mu činí potíže při chůzi. V noci vstal a šel na toaletu, upadl v hotelovém pokoji a hlavou se při pádu praštil o židli. Byl převezen do nemocnice, kde mu zašili tržnou ránu na hlavě nad okem a zotavuje se dobře. Bude tam na pozorování čtyřiadvacet hodin. Phil se všem fanouškům omlouvá. Užil si s nimi úžasný týden, jaký neměl posledních deset let, nemůže dost poděkovat všem fanouškům za vřelé přijetí a těší se, až se vrátí,“ uvedl zpěvákův mluvčí.