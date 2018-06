Phil Collins popřel svůj odchod do důchodu

Například pánský časopis FHM přinesl zprávu o tom, že Phil Collins odchází z hudební scény, protože ho diváci mají dost. "Dívám se na předávání hudebních cen MTV a říkám si: Já přeci nemohu dělat stejné věci jako oni," řekl slavný zpěvák a bubeník.

"Do tohoto světa už nepatřím a myslím si, že ani nebudu nikomu chybět. Budu mnohem šťastnější, když se z tohoto scénáře zcela vyškrtnu," uvedl šedesátiletý umělec podle deníku Daily Telegraph.

Časopis Rolling Stone zase napsal, že Collins přemýšlel loni o sebevraždě. "Uvažoval bych nad předávkováním, prostě něčím bezbolestným. Určitě bych si nevystřelil mozek z hlavy," citoval časopis Phila Collinse.

Podle dalších zpráv je hlavním důvodem konce jeho kariéry částečná ztráta sluchu, poškození páteře a nervů v rukou - daň za čtyřicet let strávených za bicí soupravou.

Phil Collins se proti těmto zprávám ohradil. V osobním vzkazu fanouškům napsal, že nechápe, kde se tyto zprávy vzaly, když s žádným novinářem nemluvil několik měsíců.

"Nekončím kvůli špatným recenzím. Nekončím kvůli nezájmu, vím, že mám stále velkou fanouškovskou základnu, které se líbí, co dělám," napsal Collins. "Mnoho z těch věcí jsem řekl v různých rozhovorech, ale s úsměvem na tváři a jen tak mimochodem. Neměly to být hlavní titulky, byly to jen malé části z rozhovoru," uvedl zpěvák.

"Kvůli nim jsem nakonec vypadal jako podivín, který lituje sám sebe a odchází do důchodu zničen špatnými recenzemi. Nic z toho není pravda," dodal Collins a poděkoval fanouškům za vzkazy plné podpory s tím, že svěrací kazajku zatím skutečně nepotřebuje.

Navíc všechny ujistil i o tom, že nemá důvod končit ze zdravotních důvodů. Podle něj je důkazem poslední album Going Back z loňského září, které se dostalo až na čelo britské hitparády.

Collins se připojil ke skupině Genesis v roce 1970 jako bubeník a později nahradil Petera Gabriela jako hlavní vokalista. V 80. letech získal sólový úspěch s řadou svých hitů jako In The Air Tonight, Against All Odds a Two Hearts, zatímco dál pokračoval jako frontman skupiny Genesis. Získal sedm cen Grammy a v roce 1999 Oscara za píseň You´ll Be in My Heart pro animovaný film Tarzan. V červnu 2007 koncertoval Phil Collins se skupinou Genesis i v Praze.