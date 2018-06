Pfeifferová o plastikách: Jsem pro, ale člověk si musí být podobný

"Jsem naprosto všemi deseti pro malé úpravy tu a tam. Nezáleží mi na tom, zda lidé mají plastickou operaci, nebo jestli si nechávají aplikovat botox. Ale když lidé už nevypadají jako oni sami, pak je to moment, kdy si řeknete: Jejda! A je to trochu smutné. Je to nepříjemné pro nás, pro okolí, ale pokud jsou oni šťastní s tím, co vidí v zrcadle, tak na čem sejde?" řekla herečka pro americké vydání magazínu Elle.

Michelle Pfeifferová na Berlinale 2009

Jedna z nejkrásnějších hollywoodských hereček před lety přiznala, že trpí fóbií, že se plastická operace nezdaří a skončí jako zrůdička. "Viděla jsem skvěle odvedené plastické operace. Jenže čert ví. Možná ještě všechno jednou zvážím a pokusím se odvážně zestárnout škaredá," vtipkovala v rozhovoru pro magazín InStyle.

Michelle Pfeifferová na premiéře filmu Stardust (2007)

Přesto ji v roce 2007 čtenáři amerického magazínu OK! označili za herečku, která stárne nejkrásněji. Pfeifferová je tak prý dnes mnohem přitažlivější než před desítkou let. Její recept na krásu je jednoduchý.

"Jezte správně, cvičte a hodně spěte, ale občas si dopřávejte. Ve svém věku si řeknu: K sakru! A dám si koblihu Krispy Kreme!" prohlásila herečka.

Michelle Pfeifferová, David E. Kelley, jejich dcera Claudia Rose a syn John Henry

Pfeifferová je podruhé vdaná a s televizním scenáristou a producentem Davidem E. Kelleyem mají dvě děti, osmnáctiletou adoptivní dceru Claudii Rose a o rok mladšího vlastního syna Johna Henryho.