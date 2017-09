Moderátor Roman Šebrle se svlékl před kamerou a předvedl figuru

„Co?! Šebrlátko je nahý!“ rozplýval se herec Lumír Olšovský, který byl s Romanem Šebrlem v týmu společně s Michalem Kavalčíkem, Zuzanou Hejnovou a Annou Slováčkovou.

„To je taková vsuvka pro divačky televize Prima, takže můžeme úplně v pohodě být chvíli takhle,“ žertoval moderátor Pevnosti Boyard Libor Bouček.

Roman Šebrle se ukázal v plavkách jen na chvíli. Pak Libor Bouček prohlásil, že to už stačilo. Kvůli časomíře totiž musel Roman začít plnit úkol, ve kterém se potápěl v temných kobkách a sklepení pevnosti.

Šebrle se coby bývalý atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004 může pochlubit vypracovanou postavou. Když však ukončil v roce 2013 aktivní kariéru, bylo to prý na jeho figuře znát.

„Nikdy jsem úplně super zdravý životní styl nevedl. Co se týče jídla, tak jsem si vždycky dopřál, co jsem chtěl. Ale je pravda, že jsem se nepřejídal a před závody jsme se hlídali víc. Ale zase jsme to nepřeháněli. Měl jsem vždy výhodu v tom, že nejsem takový ten v uvozovkách žrací typ. Když jsem ukončil kariéru, tak se samozřejmě všechno o sto osmdesát stupňů otočilo. Prvních osm měsíců jsem skoro nic nedělal a bylo to pak taky znát. Od té doby si zase v určité míře udržuju fyzičku,“ řekl pro týdeník 5plus2 s tím, že nyní každý den běhá a posiluje.

Když se vytvářela Šebrleho vosková figurína do pražského muzea Grévin, bývalý sportovec si trochu postěžoval, že ho mohli změřit dřív. I kvůli postavě, která prý už není jako kdysi.

„Trošku by to možná bylo lepší, kdyby mě to chytlo v dobách mé slávy. Že bych byl víc svalnatější a trošku víc vyrýsovanější,“ řekl.