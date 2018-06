Pevná rodina brzdí sexuální život mladých

Britský Institut pro záležitosti rodiny uskutečnil průzkum mezi 2250 adolescenty ve věku 13 až 15 let. S jeho závěry však nesouhlasili zástupci rodin tvořených pouze jediným z rodičů. Předseda Skupiny na ochranu dítěte britského parlamentu Gerald Howard uvedl: "Každá studie nezvratně dokazuje, že manželství a stabilní rodinný život představují pro výchovu dětí nejlepší zázemí."Zpráva odhalila, že 58 procent těch, kdo dosud nemají zkušenosti s pohlavním životem, vycházejí velmi dobře s matkou oproti 43 procentům, která již pohlavní život zakusila. Necelá jedna třetina pohlavně aktivních dívek se již s rodiči o svých "milencích" radila.* že čtvrtina pohlavně aktivních dívek ve věku 13 až 15 let poznala čtyři a více partnerů* "podstatný nárůst" počtu teenagerů s pohlavně přenosnými chorobami* že jedna pětina dívek měla první pohlavní styk poté, co konzumovala alkohol* že téměř dvě třetiny dívek ve věku 13 až 15 let, které vedou pohlavní život, tráví volný čas "pouhým potloukáním se venku"* že 72 procent rodičů dívek ve věku 13 let, které již vedou pohlavní život, o tom neví.Zdá se, že nyní bude nutností začít mluvit o pohlavním životě a mravnosti již s desetiletými, jedenáctiletými a dvanáctiletými dětmi.