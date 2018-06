Pěvkyně Mátlová odstranila dioptrie, namyšlená už prý nebude

"Brýle jsem nosila prakticky od dětství, neměla jsem nijak velké, ale stejně jsem pořádně neviděla. V divadle jsem se už dlouho řídila postranními monitory, na dirigenta jsem skoro neviděla a na diváky už vůbec ne. Navíc se mi stávalo, že jsem na ulici nepoznala ani známé, takže jsem si pak vždycky vyslechla, jak jsem namyšlená. Teď budu míň," směje se Tereza Mátlová.

Bezbolestný zákrok, který trval sotva pár minut, podstoupila pod rukama Petra Nováka, ten před časem operoval i dceru jejího partnera Františka Janečka Alici.

Osobní doporučení bylo to hlavní, co pěvkyni přesvědčilo, aby operaci podstoupila. Pak tu samozřejmě byly čistě pracovní důvody.

"Vypadá to, že bych mohla být obsazena v muzikálu Bídníci, a pokud by se tak skutečně stalo, musela bych nosit čočky, což nepřichází v úvahu, jelikož je dlouho nesnesu. Teď je navíc léto a až na koncert na Karlštejně, který mám 30. července s Pavlem Vítkem, je daleko méně práce, tak jsem hned využila volnější režim. Dřív to nešlo vzhledem k dceři Emily," doplňuje Mátlová.

Tereza Mátlová s Františkem Janečkem

Bez dvou dioptrií je už od 12. července. Týden po zákroku jí kontrola dopadla dobře, jen nepatrně pozoruje, že jedno oko ostří trochu hůře. "Je možné, že je to ještě stále pooperační rekonvalescence oka. Uvidíme, jak dopadne další kontrola, každopádně vidím daleko lépe. Ten svět je prostě najednou krásnější a vidím i věci a předměty, které jsem dřív vůbec neviděla," uzavírá Tereza Mátlová, partnerka Františka Janečka, s nímž začátkem srpna bude trávit léto v Dominikánské republice.