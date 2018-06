Pěvecké Duety vyhráli Petra Janů a Vojtěch Bernatský

"Jsem moc rád i za Petru, protože se mnou měla dost trápení a trpělivosti," uvedl Bernatský.

Vítězný pár u poroty a diváků zabodoval v pomalém tempu skladbou Párkrát mlčet z muzikálu Fantom opery, v rychlém tempu soulem Sedmkrát od dívčí skupiny Blackmilk. Jako třetí píseň, která měla vyjádřit jejich vzájemný vztah, si vybrali baladu Jednou nebe zavolá z repertoáru jejich finálového soupeře Petra Koláře.

Písně finálového klání Simona Postlerová a Petr Kolář Petra Janů a Vojta Bernatský Ještě, že tě lásko mám

Vondráši

Jedeme dál

Báječná ženská

Hvězda na vrbě

Veď mě dál cesto má

V závěrečném kole si se svými soupeři - herečkou Simonou Postlerovou a Kolářem - jako kvartet zazpívali hit Tam za vodou v rákosí.

Porota V porotě zasedli novinář, textař a producent Michael Prostějovský, hudebník Ota Balage, zpěvačka Linda Finková a kytarista Lubomír Brabec.

V průběhu přímého přenosu na ČT1 čekalo diváky pěvecké překvapení večera v podání moderátorské dvojice Tereza Kostková a Aleš Háma. Ti společně předvedli skladbu Klíč pro štěstí, kterou v originále zpívá Marie Rottrová a Jiří Bartoška.

Šest párů, které do finále Duetů nepostoupily - Daniel Rous a Marcela Březinová, Ester Janečková a Kamil Střihavka, Jaromír Nosek a Jitka Zelenková, Pavel Zedníček a Radka Fišarová, Zuzana Jandová a Petr Kotvald, Jana Boušková a Tomáš Trapl - se s diváky společně rozloučili vánoční písní Happy Christmas (War Is Over) od Johna Lennona. Všechny účinkující doprovázel Moondance Orchestra pod vedením Martina Kumžáka.

V pěvecké show Duety... když hvězdy bojovalo několik týdnů o přízeň diváků osm párů tvořených profesionálními zpěváky a známými osobnostmi.

Soutěžící se utkali v různých hudebních žánrech jako pop, rock, soul, country nebo swing. Pořad měl podle šéfproducenta Martina Kopřivy ukázat, že se lidé mohou naučit zpívat.

Vyhlášení vítězů - Tereza Kostková, Aleš Háma, Petra Janů, Vojtěch Bernatský, Simona Postlerová a Petr Kolář

Pořad, který Česká televize získala v licenci od britské televize BBC, má podobná pravidla jako populární StarDance. Hodnocení párů bylo rozděleno mezi odbornou porotu a diváky.

Novinka prý nemá být konkurencí Česko Slovenské SuperStar. Duety zaznamenaly menší divácký zájem než jejich taneční příbuzná z dílny BBC StarDance i Česko Slovenská SuperStar. Zatímco na první řadu StarDance se dívalo průměrně 1,9 milionu diváků, Duety sledovalo o zhruba milion lidí méně.

Letošní Česko Slovenská SuperStar přitahovala diváky jen postupně, přesto první díl vidělo začátkem září 1,6 milionu lidí. Na předposlední finálový večer se jich dívalo přes dva miliony a některá kola dosáhla sledovanosti přes 2,5 milionu.