Na vdavky jsem nikdy nebyla. Nejsou to nejdůležitější, míní Vraspírová

Cítíte se už na mateřství?

Děti bych určitě moc chtěla. Kdyby přišly, nebránila bych se. Ale zatím to není úplně aktuální téma. Vím, že Roman je úžasný táta, protože často máme doma jeho dceru Editku a syna Benedikta. S ním bych děti určitě mít jednou chtěla.

A co svatba?

Ta snad jednou bude, ale na vdavky jsem nikdy nebyla. Není to pro mě to nejdůležitější, co bych si vysnila. Nevím, jestli za to může i fakt, že jsou naši rozvedení. Pro mě je teď podstatné, že si rozumím s jeho dětmi. Editka i Béňa jsou super. Jsem jejich kamarádka, opravdu nemám tendenci stát se jejich náhradní maminkou. To by ani nebylo správné.

Editka už je velká slečna. Chodí k vám i pro radu?

To ano, rády se spolu parádíme. Máme doma společnou sadu laků, spoustu gumiček, hřebenů a rády se na sobě vyřádíme. Sama vidím, jak se zajímá o líčení. Moc jí to jde. Nedávno nádherně nalíčila mou maminku. Dokonce jednou líčila Romana a to bylo vtipné.

Jak jste se vlastně s Romanem setkali. Vztah jste s ohledem na jeho malého syna dlouho tajili.

Poznali jsme se v době, kdy byl Roman ještě ženatý s manželkou Terezou. Bylo to těžké období, ale naštěstí je to vše už za námi.

Jak přijala vaše rodina Romana mezi sebe? Psalo se mnoho kolem jeho rozpadu manželství.

Rodina neměla ani moc na výběr. Na druhou stranu, jak říkám, mám rozvedené rodiče, takže oni věděli, že se rozchody prostě v životě mohou stát. Romana přijali všichni velmi hezky, protože poznali, že je to úžasný člověk, hodný muž a má mě rád. Navíc je vtipný, což ohromilo hlavně mou maminku.

Vy jste se kvůli partnerovi a vlastně i práci přestěhovala do Prahy. Už jste si zvykla?

Praha je krásné místo a já tu mám lásku svého života. Navíc mám nádherné pracovní příležitosti. Představení Mamma Mia! mám moc ráda. Byl to tehdy můj druhý muzikál v Praze, kde jsem opět dostala hlavní roli. Jsem vděčná. Je tam spousta super lidí, se kterými jsem se seznámila a mám s nimi velmi dobrý vztah.

Jako herečka o sebe musíte i pečovat. Je něco, bez čeho se neobejdete a máte stále v kabelce?

Asi bych si nikdy neodepřela řasenku a nějaký dobrý krém na obličej. Když mám třeba hodně práce, tak si ráda zajdu na masáž. Kadeřnici mám Blanku Haškovou, která je úžasná a vděčím jí za to, jak krásné vlasy mám. Ráda si zajdu i na pedikúru. To je celá má péče o tělo.

Roman Vojtek, jeho syn Benedikt, dcera Editka a přítelkyně Petra Vraspírová

Jak dlouho vám to trvá v koupelně?

Snažím se, aby to bylo „šup šup“. Roman mi naznačí, že mám patnáct minut a odcházíme, tak to musím dát. Takže se obléknu, učešu, přejedu řasy řasenkou a frčím. Když je to třeba do divadla, tak to se dokážu líčit i tři čtvrtě hodiny. Mě vždycky hrozně dlouho trvají oči, stíny. S tím si hrozně ráda vyhraji.

Co má na vás Roman nejraději?

Toho si právě hrozně vážím, že to je, když jsem přirozená a nenalíčená. To mi dává obrovský pocit svobody a ženskosti.

Čím vás vlastně Roman okouzlil, když jste se potkali. Znáte se z divadla. Byla to láska na první pohled, nebo to trvalo déle?

My jsme se moc extra v divadle nebavili. Začali jsme si rozumět až skoro po roce, co jsme spolu pracovali. On měl ještě tu kauzu kolem manželství, takže se s námi vůbec nebavil. V podstatě se odstřihl a my jsme se báli s ním bavit. Nechtěli jsme ho dráždit, protože se bál, že budeme vyzvídat, šťourat do toho, což jsme samozřejmě všichni respektovali.

Pak jsme se jednou náhodou potkali v Plzni a tam jsme se začali bavit. Roman natáčel pod mým oknem, kde jsem v Plzni bydlela. Začali jsme si povídat o knížkách, které čteme o duchovnu, a to mě velmi zaujalo. Netušila jsem totiž, že jde tímto směrem. Měli jsme podobné názory, hodnoty a stejnou životní cestu.

A jak to mezi vámi pokračovalo?

On mi potom začal psát, ale myslím si, že i to je věc, která ho na mě trochu fascinovala, že nejsem holka, která chodí po diskotékách a pije. Naše duše se spojily. Já totiž vím a cítím, že jsem našla svou spřízněnou duši.