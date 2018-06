Věřím, že všechno dobře dopadne, říká o vztahu s Vojtkem Vraspírová

Kvůli vztahu jste víc na očích. Jak moc to změnilo váš život?

Neřekla bych, že se něco díky pozornosti médií u mě změnilo. Jsem možná více ostražitá, ale snažím se být přirozená. Každopádně bych ráda byla ve své práci lepší a lepší. Chci na sobě víc makat a neusnout na vavřínech jen proto, že se objeví někde má fotka. Já svou práci miluju. Herectví a muzikálové herectví je úplně to nejvíc.

Co se vám jako první splnilo po přestěhování do Prahy?

Já jsem se vlastně do Prahy stále ještě nenastěhovala. Pořád bydlím v Plzni. Ale díky tomu, že jsem sólistka Divadla J. K. Tyla, mám od začátku tohoto působení překrásné role. Třeba úžasný muzikál je Děj se co děj, kde se dokonce přidává představení. Pokud bych to měla brát z pohledu práce v Praze, velkým vděkem je pro mě role v Mamma Mia!

No a stěhování do Prahy je na pořadu dne?

To bude záležet na situaci. Nerada bych se stěhovala jen tak. Určitě se vše bude odvíjet od vztahu s Romanem a současně i od pracovních příležitostí v Praze.

Jak vnímá vaše okolí to, že se o vás píše a jste vidět v médiích? A co říkají na Romana?

Všichni to vnímají velmi kladně. Mám totiž kolem sebe strašně milující lidi, a to nejen rodinu, ale i přátele. Všichni mi moc fandí a doufám, že nás mají oba rádi. Věřím, že všechno dobře dopadne.

Musíte se teď třeba víc hlídat, co si oblečete a jak vůbec vypadáte?

To bych ani neřekla. Dbala jsem na sebe i před vztahem s Romanem. Moje nejoblíbenější a vlastně jediná módní návrhářka je Kamila Vodochodská, která mne obléká a vždy zachraňuje při různých společenských událostech. Nedám na ni dopustit. Člověk si rád užije být hezky oblečený. A vzhledem k tomu, že do výstřihu nemám co dát, tak raději volím decentnost. Krása ženy se dá ukázat úplně jinak, než jen výstřihem. Pokud jdu někam ven, neřeším to tak. Vezmu si tenisky nebo kozačky, rifle a vytahanej svetr.

Petra Vraspírová

Až jednou přijde na vdávání, vyberete si šaty v salonu, nebo si necháte ušít vlastní šaty?

Už se mi několikrát u Kamily potvrdilo, že jsem přišla, viděla něco na věšáku a říkala si, že to bych si v životě v obchodě nezkusila. A pak to na mě oblékla a v podstatě jsem odpadla, jak to bylo super. Nechávám tudíž všechno na Kamče, protože ona přesně ví, co člověku sedí, a zvýrazní nejkrásnější rysy.

Oblékla byste si i kožešinu?

Já jsem ji na sobě v životě neměla a popravdě, neumím si to ani představit. Moje mamka je vegetarián, ani sestra maso nejí, takže by mě jisto jistě obě hnaly.

Jste hodně štíhlá. Jste také vegetariánka?

Vůbec ne. Já maso jím. Miluju i sladký, které bych jedla na kila. Ale díky pohybu v muzikálech, kterých aktuálně dělám devět, jsem pořád v jednom kole, pohyb je pro mě na denním pořádku, proto s přebytkem kil nemám problém.