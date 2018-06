VIDEO: Petra Svoboda o modelingu: Je povrchní, nemám trpělivost

„Tuhle práci mám ráda jednou za čas. Abych se živila jako modelka, to by pro mě nebylo. Nikdy mě to moc nebavilo, už jsem si to vyzkoušela, protože jsem jako modelka začínala ve třinácti letech,“ řekla před kamerou iDNES.cz Petra Svoboda, která je jednou z tváří fotoprojektu Esence.

Natrvalo se tak k práci modelky vracet nehodlá, moderování v televizi ji stále naplňuje víc.

„Nerada bych modeling hodnotila, ale je to svým způsobem povrchní profese. A za druhé jsem trochu netrpělivý člověk, mám ráda, když věci mají spád. V modelingu je to někdy zdlouhavé, než se třeba nasvítí, takže to není úplně pro mě,“ dodala Svoboda, která je se snímky Jaroslava Šimandla, pořízenými v Provence, spokojená.

„Kdybych do nějaké míry se sebou nebyla spokojená, tak bych před ten objektiv ani nelezla. Myslím si, že fotky z Esence jsou hezké a zbytek ať posoudí ostatní.“

V projektu se objevuje i Taťána Šedivá, finalistka Miss ČR 2008, která se v Toskánsku zapotila hned po příletu - byla bez osobních věcí.

„Bylo to výjimečné focení, hned po příjezdu mi ztratili kufr, kde jsem měla celou garderobu a veškeré přípravky potřebné k přežití. Ale nakonec to bylo skvělé focení, moc jsem si to užila a kufr mi nakonec přišel. Vstávali jsme třeba ve čtyři ráno, abychom stihli východ Slunce. Sešla se skvělá parta lidí, byl to úžasný zážitek,“ uvedla Šedivá, která věří, že ji modeling časem dohodí i jiné profesní možnosti.

Křest fotografického prokektu Esence.

„Tuhle práci zbožňuji. Dává mi možnost cestovat a já cestování miluju, takže i to je jeden důvod, proč práci modelky dělám. A pak se setkávám se zajímavými lidmi, kteří mohou posoudit, že je mně i víc než jen hezká tvář a hezké tělo. Člověk nikdy neví, koho potká a jaké dveře mu to otevře dál,“ dodala modelka, jež v Toskánsku stála před objektivem Lenky Hatašové.

V projektu Esence rovněž pózují missky a moderátorky Gabriela Kratochvílová, Monika Leová či Nikola Buranská. Křest fotografií proběhl v hotelu Mandarin Oriental Prague.